OTOMOBİLDE 240 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 240 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uygulama noktasına yaklaşan bir otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi. Uyarılara aldırmayıp uygulama noktasından kaçan otomobil kısa süreli takibin ardından durduruldu.

Araç sürücüsü F.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan M.B. ve R.B. gözaltına alındı. Narkotik köpeği Poyraz'ın da katılımıyla otomobilde yapılan aramada aracın ön koltuğunun altından ve bir şüphelinin üzerinden toplam 240 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.B. ile F.Y. tutuklandı.