Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin şüphelendiği bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisindeki ayakkabı kutusunun içerisine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

?Emniyete götürülen sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:32 Kaynak: DHA
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