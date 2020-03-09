Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildiGAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin şüphelendiği bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisindeki ayakkabı kutusunun içerisine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
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