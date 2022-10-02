Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar

02.10.2022 11:18
Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca ile bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca ile bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan H.A.(39), S.A.(41) ve Ş.A.'nın (20) üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise 1 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 180 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var
13:16 Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı
13:08 Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı
12:48 Şota'yı Hull City'den yollayan Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Sergen Yalçın
12:48 Suriye'de operasyon! 11'i DAEŞ, 4'ü PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı
12:09 Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı
12:08 Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi
11:51 Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi
11:24 İYİ Parti lideri Akşener, CHP'li isimlere çıkıştı: İktidarın ekmeğine yağ sürüyorlar
11:06 Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 13:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilde 3 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ile yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement