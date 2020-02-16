Otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi.

Otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pozantı ilçesinde bir otomobilde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis, otoyolda önlem alıp otomobili beklemeye başladı. Polis bir süre sonra otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 33 kilo esrar bulunurken, Aykut Ö. (31) gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlı, araçtaki uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürdü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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