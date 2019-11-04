Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi, sürücü Ü.Ö. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi, sürücü Ü.Ö. gözaltına alındı.
?İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, Nazilli'nin kırsal Arslanlı Mahallesi'nde, şüphe üzerine Ü.Ö.'nün kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli ebatlardaki damacanalar içinde toplam 360 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte şaraplara imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan Ü.Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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