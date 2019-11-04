Son Dakika Haberleri: Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi

Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi, sürücü Ü.Ö. gözaltına alındı.

Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi, sürücü Ü.Ö. gözaltına alındı.

?İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, Nazilli'nin kırsal Arslanlı Mahallesi'nde, şüphe üzerine Ü.Ö.'nün kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli ebatlardaki damacanalar içinde toplam 360 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte şaraplara imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan Ü.Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
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