Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı - Son Dakika

Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı

7 saat önce

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu kara yolu Gelemen mevkisi polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan polis, Rize'den İstanbul'a giden bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.Ç. ve Ö.I. gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 kişi sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
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