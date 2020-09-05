Otomobilde 40 bin lira değerinde 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, Suriyeli T.E.Ö.'nün (27) otomobilinde, piyasa değeri 40 bin lira olan kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Suriye uyruklu T.E.Ö.'nün otomobilinde arama yapıldı. Aramada, kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi.Telefonların piyasa değerinin 40 bin lira olduğu bildirilirken, T.E.Ö. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:47 - Kaynak: DHA
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