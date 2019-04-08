Otomobilde 451 Gram Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
BİTLİS'te, polis tarafından durdurulan otomobilde 451 gram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı .
BİTLİS'te, polis tarafından durdurulan otomobilde 451 gram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı . Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, dün Bitlis üzerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphe üzerine durdurulan araçtaki 1 kişinin yapılan üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- Bitlis
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: DHA
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti