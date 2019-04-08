Son Dakika Haberleri: Otomobilde 451 Gram Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Otomobilde 451 Gram Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

BİTLİS'te, polis tarafından durdurulan otomobilde 451 gram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı .

Otomobilde 451 Gram Metamfetaminle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
BİTLİS'te, polis tarafından durdurulan otomobilde 451 gram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı .

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bitlis üzerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphe üzerine durdurulan araçtaki 1 kişinin yapılan üst aramasında 451 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bitlis, Güncel
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