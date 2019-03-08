Son Dakika Haberleri: Otomobilde 581 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Otomobilde 581 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

2 saat önce

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 581 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde 581 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 581 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta 581 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:31 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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