Otomobilde 581 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
2 saat önce
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 581 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 581 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta 581 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:31 Kaynak: DHA
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