Otomobilde 581 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 581 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 581 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta 581 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



- Bitlis

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