Adana'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretini önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.