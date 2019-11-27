Son Dakika Haberleri: Otomobilde 600 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi
Son Dakika Güncel Otomobilde 600 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde 600 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Otomobilde 600 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi, System.String[]

Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan 270 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'ya gelmekte olan 35 GD 6220 plakalı otomobilde kaçak akıllı telefon olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geliş güzergahında önlem alıp beklemeye başladı. Polis otomobili İncirlik Park Alanında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda arka tampon altına yapılan özel bölme içinde 270 akıllı telefon bulundu. Sürücü M.K. gözaltına alındı. Kaçak telefonların piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Afganistanlı esnafın dükkanını mesken tutan gasp grubu turistlerin kabusu oldu YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için "emojiler" kullanmış İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:34:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilde 600 bin liralık kaçak telefon ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]