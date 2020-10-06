Otomobilde 7 tabancayla yakalandılar - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta yaptığı aramada 7 tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Mollafenari mevkiinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 7 sig sauer marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta, yarı açık cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen M.D. ile yanında bulunan B.Ç. ve T.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.