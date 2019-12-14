Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.

Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.


Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada 760 litre etil alkol ele geçirildi. Daha sonra gözaltına alınan araç sahibi M.H. emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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