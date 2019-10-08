Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi
1 saat önce
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Serinhisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şahsın otomobilini durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde 800 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
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