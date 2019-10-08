Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Serinhisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şahsın otomobilini durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde 800 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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