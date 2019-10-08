Son Dakika Haberleri: Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi

Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 800 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Serinhisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şahsın otomobilini durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde 800 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Serinhisar, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
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