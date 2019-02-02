Son Dakika Haberleri: Otomobilde 919 Paket Kaçak Cinsel İçerikli Macun Ele Geçirildi

Otomobilde 919 Paket Kaçak Cinsel İçerikli Macun Ele Geçirildi

38 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilde, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli 919 paket macun, sprey ve çikolata ele geçirildi.

Otomobilde 919 Paket Kaçak Cinsel İçerikli Macun Ele Geçirildi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilde, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli 919 paket macun, sprey ve çikolata ele geçirildi. Araç sürücüsü B.B. (40) gözaltına alındı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, kaçak olduğu tespit edilen toplam 919 paket cinsel içerikli macun, sprey ve çikolata bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.B. emniyete götürüldü. Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' ve 'cinsel içerikli ürünler bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan adli işlem başlatılan B.B., serbest bırakıldı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Araç, Zonguldak, Güncel
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