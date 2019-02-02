Otomobilde 919 Paket Kaçak Cinsel İçerikli Macun Ele Geçirildi
38 dakika önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilde, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli 919 paket macun, sprey ve çikolata ele geçirildi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilde, kaçak olduğu tespit edilen cinsel içerikli 919 paket macun, sprey ve çikolata ele geçirildi. Araç
sürücüsü B.B. (40) gözaltına alındı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, kaçak olduğu tespit edilen toplam 919 paket cinsel içerikli macun, sprey ve çikolata bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.B. emniyete götürüldü. Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' ve 'cinsel içerikli ürünler bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan adli işlem başlatılan B.B., serbest bırakıldı.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:09 Kaynak: DHA
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