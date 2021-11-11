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Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama - Son Dakika

Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama

11.11.2021 11:00
Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama

Afyonkarahisar'da klima gazının içine sızdığı otomobildekilerden biri sigara yakmak için çakmağı yakınca araçta patlama meydana geldi.

Afyonkarahisar'da klima gazının içine sızdığı otomobildekilerden biri sigara yakmak için çakmağı yakınca araçta patlama meydana geldi. Üç kişinin yaralandığı olayda patlamanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, kent merkezi Hıdırlık mesirelik alana çıkan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan B., içerisinde 2 arkadaşının daha bulunduğu 03 BM 554 plakalı otomobilini kent manzarasını seyretmek için yol kenarına park etti. Olacaklardan habersiz aracın içinde bir sohbet eden 3 arkadaştan birisi bu esnada iddiaya göre, sigarasını yakmak için çakmağı çakınca aracın içinde parlamayla birlikte patlama meydana geldi. Olayın ardından araçtan çıkan 3 arkadaştan durumu iyi olanlardan biri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri olayda yaralanan 3 kişiyi ambulanslar üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan sürücü Ali İhsan B.'nin gaz parlamasından dolayı vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldiği tespit edilirken, diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu belirlendi.

Patlamanın önce çakmak gazından kaynaklandığı düşünüldü

Durumu iyi olan ve isimleri henüz öğrenilemeyen yaralıların ifadesine alan polis ekipleri, şahısların aracın içinde önce çakmak gazı patladığını, ancak sonrasında araçta gaz olmadığını ve parlamanın neden kaynaklandığını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından patlamanın motor bölümünden içeri sızan klima gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Otomobildeki hasar patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Patlamanın ardından ortaya çıkan basınçtan dolayı otomobilin 4 kapısı ile birlikte bagaj açılırken, araçta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Aracın ön camı ile birlikte kapı camları da patlamadan nasibini alarak adeta tuzla buz oldu. Otomobilin sunroofunun parçalanması ve tavan bölümü ile birlikte kapılarının yamulması ise patlamanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama
Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama
Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama
Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama
Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama

Ali İhsan Su, Karahisar, Patlama, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde akıllara durgunluk veren patlama - Son Dakika


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