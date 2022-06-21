Sürücü A.Ç. ile yanındaki Ö.E. (43) ve N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu görülen A.Ç.'nin üst aramasında, sütyeninde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilde arama yapan polis sürücünün sütyeninde uyuşturucu buldu! Sorgusu yapılan kadın susma hakkını kullandı - Son Dakika

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