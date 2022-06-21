Otomobilde arama yapan polis sürücünün sütyeninde uyuşturucu buldu! Sorgusu yapılan kadın susma hakkını kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde arama yapan polis sürücünün sütyeninde uyuşturucu buldu! Sorgusu yapılan kadın susma hakkını kullandı

21.06.2022 10:37

Adana'da polisin uygulama noktasında kontrol için durdurduğu otomobilde arama yaparken tedirgin olduğu fark edilen sürücü A.Ç.'nin üst aramasında, sütyenin içinde 200 gram metamfetamin bulundu. Diğer taraftan şüphelilerin emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandıkları öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

SÜTYENİNDE 200 GRAM METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

Sürücü A.Ç. ile yanındaki Ö.E. (43) ve N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu görülen A.Ç.'nin üst aramasında, sütyeninde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Barda kurşun yağdıran saldırgan yakalandı! İstek şarkıdan husumetlisinin orada olduğunu anlayınca çıldırmış Barda kurşun yağdıran saldırgan yakalandı! İstek şarkıdan husumetlisinin orada olduğunu anlayınca çıldırmış TÜİOSB'den 'Ortak Satış Stratejileri' Çalıştayı TÜİOSB'den 'Ortak Satış Stratejileri' Çalıştayı
Kaynak: DHA

Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde arama yapan polis sürücünün sütyeninde uyuşturucu buldu! Sorgusu yapılan kadın susma hakkını kullandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:53:46. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilde arama yapan polis sürücünün sütyeninde uyuşturucu buldu! Sorgusu yapılan kadın susma hakkını kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement