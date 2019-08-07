Son Dakika Haberleri: Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

14 dakika önce

Kırıkkale'de otomobilin içinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin içinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dün öğle saatlerinde 06 VF 8135 plakalı otomobilin içinde alacak-verecek meselesinden dolayı 3 arkadaş arasında yaşanan tartışması sonrasında H.K. (26) isimli şahıs, Atalay Pekdoğan'ı (33) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli H.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan cinayet zanlısı H.K., sağlık kontrollerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale, Yahşihan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu
İSTANBUL-KOMŞUSUNUN BAŞINA SİLAH DAYAYIP 135 BİN LİRASINI GASP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:02:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]