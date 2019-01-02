Son Dakika Haberleri: Otomobilde 'Balım' ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobilde 'Balım' ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yapılan aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde 'Balım' ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yapılan aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri plakası açıklanmayan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgi üzerine harekete geçti. Kahta- Siverek Karayolu'ndaki Narince Jandarma Karakolu önünde uygulama noktası oluşturan ekipler tespit edilen otomobili durdurdu. Jandarma otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yaptığı aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü N.K.'yi gözaltına alarak ifade için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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