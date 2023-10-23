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Otostop çeken genç kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Otostop çeken genç kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 23.10.2023 01:11

Denizli'de bir otomobilde göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Sadi Tokgöz, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Kutluhan N., otostop çekerek bindiği araçta kendisini taciz ettiği iddiasıyla Tokgöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Sadi Tokgöz (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Kutluhan N., otostop çekerek bindiği araçta kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla Tokgöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

GÖĞSÜNE 4 BIÇAK DARBESİ ALDI

Olay pazar günü sabah saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi otomobilin sürücü kısmında göğsünden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan Sadi Tokgöz'ü ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Tokgöz, göğsüne aldığı 4 bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

TACİZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BIÇAKLAMIŞ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Sadi Tokgöz'ün en son Kutluhan N. (22) ile görüldüğünü belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri Kutluhan N.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Kutluhan N.'nin ilk ifadesinde, otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü Tokgöz'ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup elle taciz ettiği gerekçesiyle bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Kutluhan N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otostop çeken genç kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otostop çeken genç kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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