OTOMOBİLDE BİLE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
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OTOMOBİLDE BİLE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

7 saat önce

İstanbul'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı.

OTOMOBİLDE BİLE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ, System.String[]

İstanbul'da trafikte seyir halinde olan iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük kullandı. Araçla seyir halindeyken görüntülerini çeken DHA kamerasına gülümsemeyi ve selam vermeyi ihmal etmedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü.

Koronavirüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç koronavirüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Koronavirüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken DHA kamerasına selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.

Görüntü dökümü:

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-Otomobil içindeki gençlerden görüntü


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:06 Kaynak: DHA
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