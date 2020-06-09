Otomobilde bırakılan köpek, kurtarıldı - Son Dakika

BOLU'da sahibi tarafından dün akşam bırakıldığı otomobilde sıcaktan ve havasızlıktan etkilenen köpek, bugün polisin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 14 AAC 254 plakalı otomobilde köpek olduğunu görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekibi, sıcaktan ve havasızlıktan etkilenen köpeği kurtarmak için plakadan otomobilin sahibini buldu. Polis, aracın sahibi olan Neşe Demir'e ulaşarak köpeğin sıcak nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi. Aracının yanına gelen Neşe Demir, kapıyı açarak köpeği 'Şanslı'yı dışarıya çıkardı. Neşe Demir, sıcaktan ve havasızlıktan susayan köpeğine su verdi. Köpeğin dün akşam saatlerinden beri otomobilde olduğu, Neşe Demir'in ise hamile bir arkadaşına yardımcı olmak için yanında kaldığı öğrenildi.Polis, Neşe Demir'e daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.