Son Dakika Haberleri: Otomobilde Bulgaristan Menşeli Kaçak İçki Çıktı

Otomobilde Bulgaristan Menşeli Kaçak İçki Çıktı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, Bulgaristan menşeli 166 adet (şişe) yabancı bandrollü gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayda iki kişi gözaltına alındı.

Otomobilde Bulgaristan Menşeli Kaçak İçki Çıktı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, Bulgaristan menşeli 166 adet (şişe) yabancı bandrollü gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayda iki kişi gözaltına alındı.

Elde edilen bilgiye göre Aliağa ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince, alkol kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çanakkale–İzmir karayolu ilçe girişinde durdurulan yabancı plakalı araç içerisinde adli mercilerden alınan arama kararı uyarınca yapılan kontrol neticesinde arama yapıldı. Çifte vatandaşlık sahibi B.Ç. ve S.Ç. isimli şahsıların olduğu araç içerisinde yapılan aramada, değişik marka ve türde Bulgaristan menşeli 166 adet (şişe) yabancı bandrollü gümrük kaçağı alkol polis ekipleri tarafından ele geçirildi. İçkilere el konulurken, B.Ç. ve S.Ç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, Bulgaristan, 3. Sayfa
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