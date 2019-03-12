Son Dakika Haberleri: Otomobilde Bulunun Uyuşturucuya 5 Gözaltı

Otomobilde Bulunun Uyuşturucuya 5 Gözaltı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, stepne ve torpidosuna gizlenmiş miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde Bulunun Uyuşturucuya 5 Gözaltı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, stepne ve torpidosuna gizlenmiş miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde, şüphe üzerine otomobili takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan otomobil, eğitimli narkotik köpeğiyle arandı. Otomobilin stepnesinde 1253 uyuşturucu hap, torpido gözünde ise 5 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:55 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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