Son Dakika Haberleri: Otomobilde Can Pazarı

Otomobilde Can Pazarı

1 saat önce

Otomobilde can pazarıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucunda yaşlı adam sürücü koltuğunda sıkıştı.

Otomobilde can pazarı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucunda yaşlı adam sürücü koltuğunda sıkıştı. Otomobilin sürücüsü itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Balaban idaresindeki 16 EDJ 95 plakalı kamyonet Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru giderken, Keramet Mahallesi kavşağında mahalleye giriş yapmaya çalıştı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Ali Alkan idaresindeki 16 Z 1103 plakalı otomobil dönüş yapmak isteyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet savrulurken, otomobil hurdaya döndü.
Kazayı fark eden yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü yaşlı adamı çıkarmak için uğraş verdi. Başından yaralanan Ali Alkan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaşlı adam 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile alakalı tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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