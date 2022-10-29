Kayseri'de bir otomobilde cesetleri bulunan 2 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak üzerinde bir araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİNİN DE CESEDİ BULUNDU

Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olduğu öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ZEHİRLENMİŞLER

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 kişinin ölüm sebeplerinin kapalı otopark içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan dolayı karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Savaş Y. ve Betül K.'nın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.