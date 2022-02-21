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Otomobilde çatışma: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobilde çatışma: 2 yaralı

21.02.2022 13:38
Otomobilde çatışma: 2 yaralı

Adana'da alacak verecek meselesinden dolayı hareket halindeki otomobilde tartışan iki kişi birbirini vurup, olaya müdahale etmek isteyen polise de ateş etti.

Adana'da alacak verecek meselesinden dolayı hareket halindeki otomobilde tartışan iki kişi birbirini vurup, olaya müdahale etmek isteyen polise de ateş etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Abdullah K. ile Adnan A. konuyu konuşmak için buluştu. İki şahıs otomobile binerek giderken aralarında tartışma başladı. Otomobil Mavi Bulvara geldiği sırada tartışma büyüyünce şahıslardan biri tabancasını diğeri pompalı tüfeğini çekerek birbirine ateş etti. Olayı gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, şahıslara teslim olmasını istedi. Ancak şahıslar, polisin "teslim olun" anonsuna ateşle karşılık verip kaçmaya çalıştı. Polis bunun üzerine otomobile operasyon düzenledi. Polis operasyonda iki kişiyi de yaralı olarak yakaladı. Şahısların yaralı olduğunu gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı iki kişiyi hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Tüm yaşananlar ve polisin otomobile operasyon yapması anbean görüntülendi. - ADANA

Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı
Otomobilde çatışma: 2 yaralı

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Otomobilde çatışma: 2 yaralı Otomobilde çatışma: 2 yaralı Adana'da silahlı çatışma: 2 yaralı Adana'da silahlı çatışma: 2 yaralı Yaşamını yitiren avukattan yürek burkan not: İyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım Yaşamını yitiren avukattan yürek burkan not: İyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım

Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde çatışma: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde çatışma: 2 yaralı - Son Dakika
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