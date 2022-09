OTOMOBİLDE ÇİFTE CİNAYETE 1 TUTUKLAMA; SİLAHI ATEŞLEYEN ARANIYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mustafa Kırgın (58) ve Orhan Yıldız'ın (52), otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı. Tabancayı kullandığı belirlenen A.K.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Olay, 11 Eylül gecesi, Tarsus'un Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Yıldız ile kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 plakalı otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline, kimliği belirsiz şüpheliler yaklaşıp, tabancayla ateş açtı. Kırgın ve Yıldız vuruldu. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı, ağaca çarparak durdu. Hastaneye götürülen Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

350 KAMERANIN KAYDI İZLENDİ

Tarsus Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çifte cinayeti aydınlatmak için 350 güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Ekipler, şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakasının sahte olduğunu tespit ettikten sonra gerçek plakasını belirledi. Şüphelilerin E.K. (26), A.K. (45), A.M. (38) ve O.K. (25) olduğunu saptayan ekipler, operasyon için harekete geçti. Adreslerine baskın yapılan şüphelilerden A.M., O.K. ve E.K. gözaltına alındı, tabancayı kullandığı tespit edilen A.K. ise adresinde bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; A.M. ve O.K. ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin A.K.'yi yakalamak için çalışmaları da devam ediyor.