OTOMOBİLDE ÇİFTE CİNAYETE 1 TUTUKLAMA; SİLAHI ATEŞLEYEN ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLDE ÇİFTE CİNAYETE 1 TUTUKLAMA; SİLAHI ATEŞLEYEN ARANIYOR

15.09.2022 10:21

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mustafa Kırgın (58) ve Orhan Yıldız'ın (52), otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mustafa Kırgın (58) ve Orhan Yıldız'ın (52), otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı. Tabancayı kullandığı belirlenen A.K.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Olay, 11 Eylül gecesi, Tarsus'un Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Yıldız ile kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 plakalı otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline, kimliği belirsiz şüpheliler yaklaşıp, tabancayla ateş açtı. Kırgın ve Yıldız vuruldu. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı, ağaca çarparak durdu. Hastaneye götürülen Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

350 KAMERANIN KAYDI İZLENDİ

Tarsus Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çifte cinayeti aydınlatmak için 350 güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Ekipler, şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakasının sahte olduğunu tespit ettikten sonra gerçek plakasını belirledi. Şüphelilerin E.K. (26), A.K. (45), A.M. (38) ve O.K. (25) olduğunu saptayan ekipler, operasyon için harekete geçti. Adreslerine baskın yapılan şüphelilerden A.M., O.K. ve E.K. gözaltına alındı, tabancayı kullandığı tespit edilen A.K. ise adresinde bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; A.M. ve O.K. ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin A.K.'yi yakalamak için çalışmaları da devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Otomobilde çifte cinayete 1 tutuklama; silahı ateşleyen aranıyor Son dakika haberleri! Otomobilde çifte cinayete 1 tutuklama; silahı ateşleyen aranıyor
Kaynak: DHA

Orhan Yıldız, Gazipaşa, Tarsus, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDE ÇİFTE CİNAYETE 1 TUTUKLAMA; SİLAHI ATEŞLEYEN ARANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
09:59 KOM, "Zincir Operasyonu" başlattı! Sahte alkol üreten 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
09:36 Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:16 Şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan'a saldıran ülkesi Ermenistan'ı savundu: Ülkem için dua edin
09:15 Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 10:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: OTOMOBİLDE ÇİFTE CİNAYETE 1 TUTUKLAMA; SİLAHI ATEŞLEYEN ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement