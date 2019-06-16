Son Dakika Haberleri: Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı
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Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

52 dakika önce

İstanbul Eyüpsultan'da bir otomobilde çıkan yangın, doğalgaz kutusuna sıçradı.

Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı, System.String[]
İstanbul Eyüpsultan'da bir otomobilde çıkan yangın, doğalgaz kutusuna sıçradı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak'ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sahibi, müdahalesine rağmen yangını söndüremedi. Kısa sürede büyüyen alevler, bir binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, BEDAŞ elektrik, İGDAŞ doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tazyikli suyla yangına müdahale ederek alevlerin binayı sarmasına engel olmaya çalıştı.
BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla doğalgaz ve elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

Yangın sonucu otomobilde ve binanın girişinde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:35 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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