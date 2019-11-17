Son Dakika Haberleri: Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale
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Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale

6 saat önce

Bakırköy'de bir otomobilde çıkan yangına, yoldan geçen beton mikserinden çekilen suyla müdahale edildi.

Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale, System.String[]

Bakırköy'de bir otomobilde çıkan yangına, yoldan geçen beton mikserinden çekilen suyla müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Atatürk Havalimanı Kavşağı mevkisinde, bir sürücü, duman çıktığını fark ettiği otomobilini yol kenarına park etti.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, itfaiyeye haber verdi ve yoldan geçen diğer şoförlerden yardım istedi.

Duran bir otomobilden aldığı yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, araca yanaşan beton mikserinin şoföründen de destek gördü.

Beton mikserine bağlanan hortumla çekilen su sayesinde araçtaki yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması ve inceleme yaptı.

Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu, bölgede trafik bir süre yoğunlaştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı, D-100 Karayolu, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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