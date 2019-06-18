Otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
48 dakika önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Üsteğmen Hasan Şahan
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücünün ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Polis
ekipleri de araçta inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan sanığa 3 yıl hapis
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi
Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!
Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı!