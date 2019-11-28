Son Dakika Haberleri: Otomobilde ele geçen esrarla ilgili 2 kişi tutuklandı
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Otomobilde ele geçen esrarla ilgili 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 471,55 gram esrar maddesi ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Otomobilde ele geçen esrarla ilgili 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 471,55 gram esrar maddesi ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, Canik ilçesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaparken bir otomobilde 471,55 gr esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişleterek yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili bir kişiyi daha gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.K., E.K., G.Ö. ve H.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.K. serbest bırakılırken nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. ve E.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, G.Ö.ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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