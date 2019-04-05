Son Dakika Haberleri: Otomobilde Ele Geçen Uyuşturucuya 3 Gözaltı

Otomobilde Ele Geçen Uyuşturucuya 3 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde durdurulup kontrol edilen otomobilde, metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde Ele Geçen Uyuşturucuya 3 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde durdurulup kontrol edilen otomobilde, metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi, gözaltına alındı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında, şüphe üzerine otomobili Üniversite Kavşağı'nda durdurup kontrol etti. Yapılan aramalarda, 4,75 gram metamfetamin adlı uyuşturucu bulundu. Otomobildeki B.E., M.G. ve B.E., gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: DHA

Aydın, Sultanhisar, Güncel
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