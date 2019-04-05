Otomobilde Ele Geçen Uyuşturucuya 3 Gözaltı
1 saat önce
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde durdurulup kontrol edilen otomobilde, metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.
AYDIN'ın Sultanhisar
ilçesinde durdurulup kontrol edilen otomobilde, metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi, gözaltına alındı.
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında, şüphe üzerine otomobili Üniversite Kavşağı'nda durdurup kontrol etti. Yapılan aramalarda, 4,75 gram metamfetamin adlı uyuşturucu bulundu. Otomobildeki B.E., M.G. ve B.E., gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: DHA
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