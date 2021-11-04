Otomobilde ele geçirilen esrarla ilgili 4'ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da uzman çavuş Hanifi N.'nin otomobilde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 uzman çavuş daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile 1 sivil tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

'TESLİM ETMEYE GÖTÜRÜYORDUM'Gözaltına alınan Hanifi N. sorgusunda uyuşturucuyu Hilvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde oturan Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmeye götürdüğünü söyledi. Hanifi N. uyuşturucu ticaretini Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 3 uzman çavuş ile birlikte yaptıklarını belirtti.3 UZMAN ÇAVUŞ DAHA YAKALANDI

Bunun üzerine Hasan A. ile 3 uzman çavuş da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.