Son Dakika Haberleri: Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme
Son Dakika Güncel Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme

Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme

8 saat önce

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 haç ile 24 sikke ele geçirildi.

Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme, System.String[]

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 haç ile 24 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 24 sikke ve 2 haç bulundu. Haç ve sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi, sürücü H.Ç. gözaltına alındı. H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
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