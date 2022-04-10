Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
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Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

10.04.2022 17:45
Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

AYDIN'da polisin durdurduğu otomobilde 500 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

AYDIN'da polisin durdurduğu otomobilde 500 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kent merkezine bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu 34 DS 5951 plakalı otomobili, Efeler ilçe girişi yakınlarındaki Aydın- İzmir Otoyol kavşağında durdurdu. Otomobildeki aramada, 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Erdal G. ve Özlem A. gözaltına alındı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
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