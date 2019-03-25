Son Dakika Haberleri: Otomobilde Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Otomobilde Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

59 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobilde, 741 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Otomobilde Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobilde, 741 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir otomobil içerisinde yapılan kontrolde, 1 tabanca, 12 mermi ve 741 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.A. ve B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K. serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

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