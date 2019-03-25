Otomobilde Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
59 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobilde, 741 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Mersin
'in Mut
ilçesinde bir otomobilde, 741 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlileri, bir otomobil içerisinde yapılan kontrolde, 1 tabanca, 12 mermi ve 741 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.A. ve B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K. serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:16 Kaynak: İHA
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