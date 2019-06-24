Otomobilde esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede
17 dakika önce
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
BOLU'da, TEM Otoyolu
'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 2 paket halinde 1 kilo 436 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan B.A.(21) ve özel bir üniversitede öğrenci A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Bolu
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