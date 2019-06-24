Son Dakika Haberleri: Otomobilde esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede
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Otomobilde esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede

1 saat önce

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi.

Otomobilde esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede, System.String[]


BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 2 paket halinde 1 kilo 436 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan B.A.(21) ve özel bir üniversitede öğrenci A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:04 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Bolu, Güncel
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