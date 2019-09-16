Otomobilde Eylül ayı fırsatları

Eylül ayında gerçekleştirilen tüm otomobil satışlarına özel indirimler ve fırsatlar ile hız kazandırılıyor. 20 bin TL'ye varan indirimlerle otomobilseverlere cazip avantajlar sunuyor.



Hyundai Antalya Bayii Cangarlar Otomotiv, Eylül ayına özel indirimler ve cazip ödeme seçenekleriyle daralan sektörün önünü açmak için harekete geçti. Elantra'da 19 bin TL'ye, i20 modellerinde ise yüzde 0 faiz ve 20 bin TL'ye kadar önemli indirim fırsatlarına imza atan bayi, yılın son çeyreğinde pazarda bir hareketliliğin oluşmasını kampanyalarla sağlamayı amaçlıyor.



Genel Müdürü Hakan İbaç, "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk sekiz aylık dönemde toplam 239 bin 317 adetlik satışla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.66 oranında daraldı. Daralmanın temel sebebi ise kurlardaki artışla birlikte yükselen kredi maliyetleri ve otomobil üzerindeki yüksek vergiler. Yılın son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde yeni kampanyalar ve cazip ödeme seçenekleriyle otomobilseverlere uygun fırsatlar oluşturuyoruz" dedi. - ANTALYA