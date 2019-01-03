Otomobilde Gaz Patlaması: 4 Yaralı
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilde meydana gelen gaz patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir otomobilde meydana gelen gaz patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı
Mahallesi Gariplik Caddesi'nde içinde 4 kişinin bulunduğu 46 ER 768 plakalı otomobilde gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın ön camı ve lambaları metrelerce uzağa fırlarken, bagaj bölümü de büyük zarar gördü. Patlamada araçta bulunan A.C., F.D., İ.G. ve E.B. yaralandı. Patlama sesiyle sokağa çıkan vatandaşlar, vücutlarının değişik yerlerinde yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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