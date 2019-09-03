Son Dakika Haberleri: Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu
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Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu

2 saat önce

YOZGAT'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu, System.String[]
YOZGAT'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Sarıkaya- Sorgun karayolunun Kadılı köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M. gözaltına alındı.


Jandarma, Yozgat, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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