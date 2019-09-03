Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu
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YOZGAT'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
YOZGAT'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma
dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Yozgat
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Sarıkaya- Sorgun
karayolunun Kadılı köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M. gözaltına alındı.
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