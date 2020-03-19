"OTOMOBİLDE HASTA VAR" DİYE YOLU AÇTIRAN KAPKAÇÇILAR KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'OTOMOBİLDE HASTA VAR' DİYE YOLU AÇTIRAN KAPKAÇÇILAR KAMERADA - Son Dakika

"OTOMOBİLDE HASTA VAR" DİYE YOLU AÇTIRAN KAPKAÇÇILAR KAMERADA

7 saat önce

ÜMRANİYE'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

ÜMRANİYE'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

KAÇARKEN TRAFİK IŞIK ENGELİNE TAKILINCA

Ümraniye'de aralık ayında yaşanan olay sırasında bankadan para çeken bir kişiyi takip eden şüpheliler, içinde yaklaşık 400 bin lira para bulunan çantayı çalarak kaçmaya başladı. Bir otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kırmızı ışık engeline takıldıklarında ise araçtan inerek önlerindeki araç sürücülerine "otomobilde hasta var" diyerek yolu açtırdılar. Diğer otomobil sürücülerinin yolu açarak kaçan şüphelileri yol verme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS ÇETEYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştiren kişilerin peşine düştü. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından yola çıkan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık çetesi içinde yaşı küçük kişilerinde olduğu ortaya çıktı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Polis birbiri ardından yaptığı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden Vedat P.(49) ile Önder P.(39) asayiş şube müdürlüğünde, 17 yaşındaki B.P ise çocuk şube müdürlüğünde sorgulandı. Daha önceden polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Vedat P. ile 17 yaşındaki B.P. adliyeye sevk edildi. İki kişi tutuklandı. Şüphelilerden Önder P.'nin ise hakkındaki bir yakalama kararı nedeniyle polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin araç sürücülerine yolu açtırmaları

-Şüphelilerin araca binmeleri

-Engel olmaya çalışanlar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:01 Kaynak: DHA

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