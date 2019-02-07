Son Dakika Haberleri: Otomobilde İnfaz

Otomobilde İnfaz

1 saat önce

Otomobilde infaz İnfaz edilen şahsın üzerinden sahte kimlik çıktı GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden otomobili içerisinde başından vurulan şahsın üzerinden sahte kimlik çıktı.

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Otomobilde infaz
İnfaz edilen şahsın üzerinden sahte kimlik çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden otomobili içerisinde başından vurulan şahsın üzerinden sahte kimlik çıktı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 160 nolu caddede meydana geldi. İddiaya göre, bir bina alışverişinden dolayı aralarında husumet başlayan Fatih İ. ve M.Ç. arasında tartışma çıktı. Gece saatlerinde M.Ç.'nin evinin önüne giden Fatih İ., otomobilin içerisinde başından vuruldu.
Olay yerinde hayatını kaybeden Fatih İ.'nin üzerinden ise Deniz Yalçınkaya isminin yazdığı sahte kimlik çıktı. Başından vurularak öldürülen Fatih İ.'nin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan cinayet şüphelisi M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

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