'Otomobilde infaz' davası sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Mete Demir (21), ömür boyu ve 18 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Demir'e yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan 3 sanığa da 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Olay, 2019 yılının Haziran ayında, Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'ta meydana geldi. Gezmeye çıkan Murat İlker Özcan'ın kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, park halindeki başka otomobilden inen 5 kişi tarafından kesildi. Gruptaki Ahmet Mete Demir, tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan Özcan, aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Mete Demir, ateş etmeyi sürdürdü. Yaklaşık 100 metre gidebilen Özcan'ın kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Ağır yaralı olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Ömürcan Ö. yara almazken, Nur B. ise açılan ateş sonucu yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, olayda kullandığı tabancayla yakaladığı Ahmet Mete Demir ve yanındaki arkadaşları İsa Altun (21), Ömer Altun (22), Kürşat Özgümüş (22) ile Gökhan Uluocak'ı (27) gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Ahmet Mete Demir, İsa Altun ve Gökhan Uluocak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Özgümüş ile Ömer Altun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 14'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14'üncü duruşmada ise sanıklar hakkında karar verildi. Son duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Mete Demir, İsa Altun ve Gökhan Uluocak, SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyeti, savunmaları alınan sanıklar hakkındaki cezaları açıkladı. Ahmet Mete Demir'e 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsin yanı sıra araçtaki 2 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' ile 'Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 18 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İsa Altun'a 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile araçtaki 2 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl; Gökhan Uluocak'a da 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklar Kürşat Özgümüş ile Ömer Altun ise ömür boyu ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

?