Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar - Son Dakika

Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar

6 saat önce

Bursa'da geçtiğimiz pazar akşamı işlenen borç cinayetinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar, System.String[]

Bursa'da geçtiğimiz pazar akşamı işlenen borç cinayetinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. İşsiz olduğu öğrenilen 33 yaşındaki F.B.'nin bir grup tarafından özel otomobille evinin önünden alınıp otomobil içerisinde infaz edildikten sonra hastanenin acil servis kapısı önüne bırakıldığı ortaya çıktı. Bursa polisinin titiz çalışması neticesi yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla biri ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis kapısına ağır yaralı bir kişinin bırakıldığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıs hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından yaralı adamın getirildiği aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde, F.B. isimli şahsı olay günü Bağlaraltı Mahallesindeki evinin önünden aynı araçla alan bir grubun, Esenevler Mahallesi Yurt Sokak'a götürdüğü, burada öldürdükten sonra aynı araçla hastaneye getirip acil servis kapısına bırakıp kaçtığı belirlendi. Cinayetin alacak verecek meselesinden işlendiği öğrenildi.


B.Y. (25), F.Y. (24), K.E. (23), K.A. (25), O.K. (23), E.E. (24,) ve İ.K. (24) isimli 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y., F.Y. ve O.K. tutuklandı. K.A, E.E. ve İ.K. adli kontrol şartı ile K.E. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BURSA

Acil Servis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:52 Kaynak: İHA
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