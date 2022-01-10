Üye Girişi
OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika

OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI

10.01.2022 23:35

ANTALYA'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Ö.E. (38), otomobiline koyduğu 6 piknik tüpü ile intihara kalkıştı.

ANTALYA'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Ö.E. (38), otomobiline koyduğu 6 piknik tüpü ile intihara kalkıştı. Polisin çabasıyla ikna edilen Ö.E., sağlık ekibiyle birlikte hastaneye götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Konyaaltı Beach Park içerisinde yer alan polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği düşünülen Ö.E., içerisinde 6 piknik tüpü bulunan 42 FKF 78 plakalı otomobiliyle otoparka girdi. Ö.E., otomobilini otoparkın orta kısmına park edince, durumundan şüphelenen çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri otomobil içerisindeki Ö.E. ile bağlantı kurmaya çalıştı.

Polis, otomobilde 6 piknik tüpü olduğunu görünce güvenlik önlemleri alarak itfaiye ve sağlık ekiplerinden de destek istedi. Kadın polis memurlarının da devreye girmesiyle Ö.E., otomobilinin kapılarını açtı. Ekipler, Ö.E.'yi ve piknik tüplerini otomobilden çıkarttı. Ö.E., yakındaki polis noktasına götürülürken, piknik tüpleri ekipler tarafından kapatıldı.

'TEDAVİ İSTEMİYORUM'

Polis tarafından otomobilden çıkartılan Ö.E., kontrol noktasına götürüldüğü esnada, Ben tedavi istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Lütfen rahat bırakın beni. Ben tedavi olmak istemiyorum. Duydunuz muö demesi dikkat çekti.

İKNA SONUNDA AMBULANSA ALINDI

Sandalyeye oturan Ö.E.'nin bitkin olduğu görülürken, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Polis ekiplerinin de 20 dakikalık ısrarının ardından Ö.E., ambulansa binmeyi kabul ederek hastanaye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ö.E.'nin ambulansla götürülmesinin ardından otomobilde inceleme yaptı. Polis, araçtan çıkartılan 6 piknik tüpünü yeniden otomobile koydu. Ekiplerin bir de mektuba rastladığı otomobil güvenli noktaya çekildi. Polis ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI
OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI
OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI

YORUMLAR
500

Konyaaltı Beach Park, Otomobil, piknik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika


Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi         
23:39
Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü         
23:33
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
22:15 Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü
22:12 Ali Koç'tan istifa çağrılarına şaşırtan cevap
21:53 HDP'li Semra Güzel itiraf etti: Sözlümdü, çözüm süreci zamanında görüştüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 23:53:32. #1.13#
SON DAKİKA: OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement