Otomobilde Kaçak 45 Telefon Ele Geçirildi
33 dakika önce
Elazığ polisi şüpheli gördüğü bir otomobilde yaptığı aramada 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Elazığ
polisi şüpheli gördüğü bir otomobilde yaptığı aramada 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma sırasında polis, kent merkezinde park halindeki şüpheli bir aracı tespit ederek arama yaptı. Aramada araç içerisinde 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kaçak cep telefonları ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:29 Kaynak: İHA
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