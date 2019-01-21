Son Dakika Haberleri: Otomobilde Kaçak 45 Telefon Ele Geçirildi

Otomobilde Kaçak 45 Telefon Ele Geçirildi

33 dakika önce

Elazığ polisi şüpheli gördüğü bir otomobilde yaptığı aramada 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Otomobilde Kaçak 45 Telefon Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ polisi şüpheli gördüğü bir otomobilde yaptığı aramada 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma sırasında polis, kent merkezinde park halindeki şüpheli bir aracı tespit ederek arama yaptı. Aramada araç içerisinde 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak cep telefonları ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Elazığ, 3. Sayfa
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