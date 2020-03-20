Otomobilde kaçak sigaralar bulundu, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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Otomobilde kaçak sigaralar bulundu, sürücü gözaltına alındı
6 saat önce
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yapılan rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, kimliği açıklanmayan sürücüyü de gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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